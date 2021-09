Fiorentina, Iachini svela: «Volevano mandare via Vlahovic, mi opposi»

Beppe Iachini svela un retroscena su Dusan Vlahovic: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico della Fiorentina sull’attaccante

«Aveva già giocato qualche partita con Montella, poi ne fece altre con me segnando sette gol senza tirare nessun rigore perché li calciava Pulgar. Ricordo che in estate si parlava di mandarlo in prestito, ma sia io che la società eravamo contrari perché si vedeva che era un potenziale campione. L’anno scorso all’inizio ha giocato Kouame perché stava meglio di Vlahovic, che aveva lavorato poco complice anche la pausa Nazionali. Comunque poi lo rimisi in campo e fece bene, adesso è in una forma straordinarie ed è importante che la società lo abbia confermato».