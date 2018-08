Iago Falque attacca dopo Torino-Roma: l’attaccante rilascia dichiarazioni pesanti sulla sua situazione al Toro e apre la porta alla sua cessione

Iago Falque e un futuro a Torino che sembra ormai appeso a un filo. Soprattutto dopo le parole rilasciate dall’attaccante spagnolo dopo la partita persa con la Roma nell’esorido in campionato: «Qui ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, dopo due stagioni importanti avrei meritato più rispetto di quello che a volte ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni, vedremo, dobbiamo prendere una decisione – le sue parole in zona mista dopo la partita – Penso che avrei meritato più rispetto, ho dimostrato di poter giocare anche da seconda punta. Dopo due anni così non dovrebbero esserci dubbi su di me. Rispetto all’inizio del ritiro adesso c’è una situaizone diversa, vedremo. Io, da esterno, ho fatto dodici gol, ce ne sono stati pochi nella storia. Se me ne devo andare me ne andrò a testa alta». Iago Falque, al Torino dall’estate 2016, è in scadenza di contratto con il club granata nel 2020; il suo nome è associato insistentemente al Siviglia.