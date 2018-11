Iago Falque: «Rinnovo? Prima o poi arriverà. Mazzarri? C’è stato un confronto»

Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato del suo futuro, del rinnovo e anche del momento dei granata. Ecco le sue parole

Iago Falque vuole proseguire la sua carriera a Torino. L’attaccante granata ha parlato in conferenza stampa analizzando la sconfitta con il Parma: «E’ arrivato un risultato che non volevamo e quando arriva un risultato del genere non è il massimo avere la sosta. Dopo la partita il mister ci aveva già parlato, nei tre giorni di riposo abbiamo un po’ ricaricato le pile. Ora stiamo lavorando per voltare pagina e per preparare la prossima sfida contro il Cagliari. Non ci aspettavamo la sconfitta contro il Parma, dispiace perché stavamo trovando la continuità dal punto di vista delle prestazioni». Non poteva mancare un commento sul rinnovo, sempre più vicino: «Io voglio rimanere e il club vuole trattenermi. C’è la volontà di ambo le parti e quindi credo che prima o poi il rinnovo arriverà. Ho 28 anni e voglio raggiungere obiettivi importanti e questo è il posto migliore per farlo. Questa società sta crescendo tanti e qua ci sono tutti i presupposti per fare bene».

Iago Falque ha parlato anche del confronto con Walter Mazzarri e la squadra: «Dopo la sconfitta con il Parma abbiamo avuto un confronto, dovevamo parlarci. Dovevamo fare meglio e lo sappiamo tutti ma nel calcio non c’è tempo per pensare e per guardare indietro. Siamo in corsa con diverse squadre, il campionato è molto equilibrato quest’anno, se vinci una partita sei in altro in classifica, se perdi sei nella parte destra. Quest’anno stiamo facendo delle belle cose, nei miei anni a Torino non ho mai visto un primo tempo come quello fatto contro la Fiorentina». Chiosa sul Pallone d’Oro: «Tra Messi e Ronaldo scelgo Messi. Il Pallone d’Oro del Toro lo darei invece a Nkoulou, è un giocatore davvero forte, di un livello importante. Dei nuovi mi ha impressionato Meité, ha qualità importanti».