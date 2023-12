Ian Maatsen in uscita dal Chelsea: su di lui Napoli e Roma

Ian Maatsen, terzino del Chelsea, in uscita dai blues: sul classe 2002 molti club, compresi anche Napoli e Roma

Ian Maatsen sta faticando a trovare il posto da titolare al Chelsea. Il terzino olandese classe 2002 non sembra rientrare nei piani di Pochettino e allora è possibile un suo addio già a gennaio.

Come riportato dal sito inglese 90min.com, il calciatore ha molti estimatori: Manchester City e West Ham in Premier, Borussia Dortmund in Germania, ma anche in Serie A, con Napoli e Roma che monitorano la situazione.