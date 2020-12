Iaquinta, confermata la condanna a due anni nel processo “Aemilia”

Confermati due anni di condanna per l’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta coinvolto nel processo “Aemilia”

È stata confermata a due anni la condanna per Vincenzo Iaquinta dopo il ricorso in appello per i capi di imputazione nel processo “Aemilia”. L’ex attaccante bianconero è accusato per reato di armi ma i giudici hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale.

Sconto di pena invece per il padre di Iaquinta, Giuseppe, accusato di associazione mafiosa: riduzione da 19 a 13 anni, come riportato da SkyTg24.