Ibrahimovic Bologna, Mihajlovic conferma: «Lui è interessato»

Ibrahimovic Bologna, Sinisa Mihajlovic conferma: «Lui è interessato, verrebbe per l’amicizia che ci lega. Ma ci sono anche altre soluzioni»

Il Bologna è una delle squadre candidate a tesserare Zlatan Ibrahimovic, una volta che lo svedese ha chiuso ufficialmente la sua avventura in MLS con i Los Angeles Galaxy. A confermare il tutto, dopo le parole di Sabatini, ci sono state quelle di Mihajlovic:

«Ci siamo parlati un mese fa e anche una decina di giorni fa. Lui è interessato, verrebbe per me e l’amicizia che ci lega ma ci sono anche altre soluzioni, lo capisco. Prima del 10 dicembre non accadrà, mi dirà la sua scelta ma ora è tutto in stand-by».