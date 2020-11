Ibrahimovic croce e delizia: supera Shevchenko ma ha il record negativo di rigori sbagliati

Contro l’Hellas Verona Zlatan Ibrahimovic è stata croce e delizia del Milan: i due record infranti dallo svedese

Zlatan Ibrahimovic croce e delizia del Milan. Nel match contro l’Hellas Verona lo svedese ha toccato due nuovi record, uno positivo e uno negativo. Il rigore tirato in curva, diventa il terzo penalty sbagliato, il secondo consecutivo dopo quello contro lo Sparta Praga. Tre errori negli ultimi quattro tentativi, compreso quello nel derby: sulla ribattuta di Handanovic, Ibra poi insacca. Così diventa il giocatore dei cinque tornei nazionali più importanti con più errori dal dischetto.

Un fenomeno, tuttavia, sa girare i numeri in suo favore, trasformandoli in primati positivi: con il gol di ieri Ibrahimovic, che si conferma capocannoniere della A, ha segnato nelle sue ultime 7 partite consecutive in campionato. Nessuno come lui nella storia del Milan. Battuto Shevchenko (e se stesso) che nel 2012 aveva raggiunto quota 6.