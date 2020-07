Ibrahimovic: «Difficile che rimanga al Milan. Rangnick? Chi è?»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al settimanale Sportweek del suo futuro e di Ralf Rangnick: ecco una piccola anticipazione

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al settimanale Sportweek del suo futuro al Milan e di Ralf Rangnick. Ecco una piccola anticipazione dell’intervista che uscirà domani.

GAZIDIS E RANGNICK – «Con Gazidis c’è stato un faccia a faccia necessario, ma se la situazione è questa sarà difficile che io rimanga qui. Rangnick chi è? Non so chi sia».

MILAN – «Sono nato per giocare a calcio e sono ancora il migliore. Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa, Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Ora al Milan sto giocando gratis, soltanto per passione. Non so se ci sarà un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente».

FUTURO – «Vediamo come sto tra due mesi. E poi vediamo cosa succede con il club. Se la situazione è questa, è difficile vedermi al Milan il prossimo anno, sono onesto. Non so se c’è un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente. Ho ancora troppa passione per quello che faccio».

RITORNO – «Perchè sono tornato? Solo per passione, sto giocando gratis… Mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. E allora sono tornato al Milan. Poi questo Covid ha fermato tutto, allora ho pensato: c’è qualcosa che non vuole che io smetta… Per fortuna abbiamo ricominciato. Si è messo di mezzo anche il polpaccio, ma io due giorni dopo ho detto ‘sono pronto, torno in squadra’. Ibra è così. Ma loro mi hanno frenato. Ibra è nato per giocare a calcio ed è ancora il migliore a giocare a calcio».