Ibrahimovic: «Rappresento il Milan al meglio delle mie possibilità»

Le parole di Ibrahimovic, attaccante del Milan, ai microfoni di Sky per lo speciale Ferrari:

PASSIONE PER I MOTORI – «Lavoro tanto, spingo al massimo per cercare di restare ai vertici. La mia passione per le quattro ruote non è un segreto, mi serve per staccare dal lavoro. Nel corso della stagione dei concentrato al massimo devi essere sempre pronto e questo richiede tante energie, tanta forza. Non appena lascio il centro allenamenti cerco di staccare il più possibile. Sono molto fortunato che il calcio mi abbia portato in posti che probabilmente non avrei mai visto in vita mia. Ho alcune macchine, non so se sono un buon pilota ma qualche macchina la ho».

MILAN – «Gioco nel Milan con tanta emozione è una squadra che mi ha dato tanta gioia e tante altre cose, credo di aver trascorso nel Milan più anni che in qualsiasi altro club che abbia rappresentato, io rappresento il Milan al meglio delle mie possibilità cerco di dare il massimo al club per aiutarlo a stare dove è stato un tempo».

