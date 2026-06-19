Icardi e il rebus sul suo futuro: sondaggio di un club a sorpresa per l’ex Inter, ecco dove potrebbe trasferirsi

Icardi può davvero lasciare il Galatasaray, futuro incerto per l’attaccante. Spunta il sondaggio di una big europea

Il futuro di Mauro Icardi si tinge improvvisamente di giallo, aprendo scenari di mercato del tutto inaspettati a livello internazionale. Nonostante l’attaccante argentino sia diventato a tutti gli effetti un idolo indiscusso per la caldissima tifoseria di Istanbul, il suo legame con il Galatasaray attraversa una fase di profonda incertezza. Il nodo principale è legato alla situazione contrattuale: il vincolo che lo lega al club turco è infatti in imminente scadenza e, contrariamente alle aspettative iniziali, le parti non hanno ancora trovato un punto d’incontro strategico per sancire il tanto atteso rinnovo di contratto.

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Il sondaggio del Benfica e i movimenti in attacco

Questo momento di stallo prolungato ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle principali big europee, pronte ad approfittare di una potenziale occasione di mercato. Nelle ultime ore, secondo Alfredo Pedullà, si è registrato un forte e concreto sondaggio del Benfica. Il prestigioso club portoghese si sta muovendo sotto traccia per valutare la disponibilità del centravanti ex Inter e PSG.

La strategia delle Aquile di Lisbona è legata a un preciso effetto domino: l’assalto definitivo al bomber di Rosario potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la società lusitana dovesse definire un’uscita importante nel reparto offensivo. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se i portoghesi deciderà di insistere con determinazione, presentando una proposta economica strutturata in grado di convincere definitivamente l’entourage del calciatore.

I vecchi retroscena con la Juventus e il mercato globale

Quella del Benfica non è l’unica pista di rilievo emersa nell’ultimo periodo attorno al profilo del numero nove. Il nome dell’attaccante, infatti, continua a circolare con insistenza anche nei radar della nostra Serie A. Un importante retroscena di mercato rivela come, durante la sessione di calciomercato dello scorso gennaio, la Juventus avesse effettuato seri e approfonditi ragionamenti sul calciatore, valutando l’opportunità di riportarlo in Italia. La dirigenza della Continassa scelse poi di non approfondire il discorso, ma la stima per il giocatore resta intatta.

Una cosa appare comunque certa: in caso di fumata nera definitiva per il prolungamento in Turchia, il futuro di Icardi si trasformerà in una vera e propria attrazione estiva. La sua straordinaria capacità di finalizzazione lo rende un profilo appetibile ovunque, capace di accendere l’interesse di numerosi club sparsi per il mondo.