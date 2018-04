Milan-Inter è Icardi vs. Bonucci: 8 gol dell’argentino contro Leo

Per Icardi Bonucci è un avversario difficile, ma benaugurante: la punta dell’Inter ha già segnato otto gol al difensore del Milan in carriera in Serie A

Quando Mauro Icardi gioca contro Leonardo Bonucci lo spettacolo è assicurato: si sfidano uno dei centravanti migliori della Serie A e uno dei difensori più apprezzati al mondo, Milan-Inter passa anche da questa partita nella partita. In carriera Icardi ha segnato già otto volte contro Bonucci in Serie A, quasi metà delle reti le ha realizzate un girone fa. L’unico confronto nel derby in campionato tra Bonucci e Icardi è la sfida di andata finita 3-2 per i nerazzurri con tripletta dell’argentino. In quell’occasione, Bonucci venne subissato di critiche per la marcatura non proprio asfissiante su MI9. Con Gattuso, però, la musica è cambiata.

Gli altri cinque gol Icardi li ha segnati con le maglie di Sampdoria e Inter quando Bonucci ancora militava nella Juventus. Ben tre sono arrivati nel periodo doriano, ovvero nel 2012-13. Nell’ultima giornata di andata la Sampdoria sbancò 1-2 lo Juventus Stadium e Icardi segnò una doppietta contro Bonucci, titolare quel giorno. Al ritorno, con Leo già scudettato, Icardi segnò ancora nel 3-2 finale che sapeva molto di amichevole. Gli altri due gol sono arrivati in maglia Inter: nell’1-1 del 2013-14 e nel 2-1 dell’anno scorso, tutti e due con Bonucci titolare nella Juventus. Domani sarà sicuramente un duello imperdibile.