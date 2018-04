Icardi, cosa sbagli? Errore da incubo nel derby Milan-Inter – VIDEO

Incredibile errore a porta vuota di Mauro Icardi (anche se l’arbitro aveva segnalato fuorigioco di Candreva) nel derby Milan-Inter a Donnarumma battuto

Incredibile errore di Mauro Icardi a porta vuota nel derby di questo pomeriggio Milan-Inter. Il derby di Milano, in programma alle ore 18.30 di oggi mercoledì 4 aprile 2018, sta vivendo ricchi momenti di colpi di scena, anche se fino a questo momento non sono mancati gli errori clamorosi degli attaccanti delle due squadre. In particolare, quello dell’attaccante argentino e capitano dell’Inter al minuto 11 del secondo tempo del derby.

Minuto 56 di un derby ancora fermo sullo 0-0. Nel primo tempo è stato annullato un gol ad Icardi con l’ausilio del Var che ha svelato la millimetrica posizione di fuorigioco del bomber ex Sampdoria. Ma l’errore del secondo tempo è davvero incredibile per una punta dal killer instinct come Maurito. Contropiede nerazzurro, scarico sulla destra per Candreva, palla in mezzo per Icardi che a porta vuota e con Donnarumma ormai battuto colpisce incredibilmente chiudendo troppo il piatto e la palla finisce fuori dallo specchio della porta. L’arbitro aveva fermato l’azione per fuorigioco ma dal replay la decisione è alquanto dubbia, ragion per cui con l’ausilio del Var il gol poteva anche essere convalidato.