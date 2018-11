Icardi senza confini: gol in Champions e in Nazionale, ora il Real torna a monitorarlo

Dalla Champions fino alla prima rete con la Selecciòn, Mauro Icardi non ha più confini e il Real torna a seguirlo

Mauro Icardi sta vivendo il momento più alto della sua giovane carriera. I suoi gol hanno ormai superato i confini nazionali: Champions, Seleccion, serve altro? Perché sarà certamente bello segnare a San Siro o a Marassi, al San Paolo o all’Olimpico. Ma nulla è più simbolico di un attaccante che esporta all’estero quello che sa fare meglio. Il primo gol con la maglia dell’Argentina, arrivato dopo giusto 71 secondi di tentennamenti a Mendoza contro il Messico, è l’ultimo centimetro di un cerchio che si chiude. E che nelle reti a Tottenham e Psv in Champions avevano visto il piatto forte con l’Inter.

Sabato contro il Frosinone, se Spalletti lo farà giocare, taglierà il traguardo delle 200 partite in Serie A. Lo stesso Icardi che mai in carriera aveva segnato per cinque partite consecutive in campionato. Mauro è dentro la sua striscia migliore di sempre. E almeno una parte del merito non può che essere di una squadra pensata intorno a lui, che fa di tutto per esaltare le caratteristiche dell’argentino. Uno così vale un tesoro. Per capire meglio: i nerazzurri rischiano che in estate qualcuno metta sul piatto i 110 milioni della clausola. Il Real Madrid ha ricominciato a mandare segnali, Mauro ha ribadito la volontà di passare oltre. Con l’Inter c’è un discorso rinnovo avviato da tempo: l’aumento di stipendio potrebbe scattare dal primo luglio, a settlement agreement scaduto, così da venire incontro alle esigenze dell’Inter.