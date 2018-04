Inter, i problemi di Spalletti: Icardi e il mal di trasferta. Chi al posto di Gagliardini?

L’Inter, dopo la vittoria con il Cagliari, dovrà affrontare il Chievo a Verona. Icardi ha un problema in trasferta, Spalletti ha un dubbio a centrocampo

Roberto Gagliardini è ko (Leggi anche: Infortunio Gagliardini in Inter-Cagliari) e potrebbe restare fuori fino al termine della stagione. Per Luciano Spalletti, che (finalmente) aveva trovato la quadra a centrocampo con l’ex Atalanta e Marcelo Brozovic in mediana e con Rafinha sulla trequarti, è in arrivo un grosso problema: chi al posto di Gagliardini? Borja Valero ha dimostrato di non essersi particolarmente integrato nei meccanismi e nel gioco nerazzurro. Lo spagnolo è compassato, tiene troppo il pallone mentre l’Inter avrebbe bisogno di maggiore velocità e non è un caso il cambio di passo arrivato con l’ingresso in pianta stabile nella formazione titolare di Rafinha.

Spalletti potrebbe puntare su Vecino, uno che ha caratteristiche simili a quelle di Gagliardini, ma l’ex Fiorentina ha deluso le attese e dovrà dare risposte importanti per meritarsi una maglia da titolare nell’Inter. Gagliardini e Brozovic hanno dato equilibrio e fluidità di manovra, con Borja e/o Vecino torneranno i problemi di manovra? Spalletti deve prestare molta attenzione alle prossime mosse. Intanto i nerazzurri, dopo la passeggiata con il Cagliari, torneranno in trasferta. Domenica pomeriggio l’Inter affronterà il Chievo al Bentegodi di Verona e farà affidamento ancora una volta su Mauro Icardi.

Il centravanti argentino ha realizzato 25 gol in stagione, superando il suo vecchio record di gol (era arrivato al massimo a 24). Maurito però nell’ultimo periodo ha dimostrato di soffrire il mal di trasferta: nelle ultime sei trasferte Icardi ha segnato solo a Genova. Anche il numero 9 è atteso da una prova importante. L’Inter al momento sarebbe fuori dalla Champions League e non vincere a Verona potrebbe essere letale. I nerazzurri hanno dimostrato di essere Icardi-dipendenti e servirà il miglior Maurito per tornare da Verona con i 3 punti.