Icardi killer con la Juve: 8 gol in 11 gare!

Mauro Icardi segna e riporta Inter-Juve sul risultato di 1-1: per l’attaccante argentino si tratta del gol numero 8 in 11 gare contro i bianconeri

Mauro Icardi punisce ancora una volta la Juventus. Al settimo minuto della ripresa, il capitano dell’Inter si è fatto trovare pronto e di testa ha battuto Gianluigi Buffon, riportando il match su risultato di pareggio, dopo la rete del primo tempo di Douglas Costa che aveva portato i bianconeri in vantaggio.

Per il giocatore dell’Argentino si tratta dell’ottavo gol in 11 gare contro la Juventus. Uno score da Killer per il centravanti nerazzurro, ormai un incubo per la difesa della Vecchia Signora.