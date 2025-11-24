Icardi si racconta: «Ho avuto un infortunio e sono in squadra da circa quattro o cinque mesi. Vi spiego»

Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, si racconta: «Ho avuto un infortunio e sono in squadra da circa quattro o cinque mesi»

Mauro Icardi, capitano del Galatasaray, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Saint Gilloise.

L’attaccante argentino ha ribadito la sua fiducia nel gruppo, sottolineando come la squadra abbia tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti e conquistare l’accesso alla fase successiva della competizione.

SUL FUTURO IN CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo una squadra importante. Abbiamo una grande possibilità di ottenere buoni risultati in Champions League e passare alla fase successiva. È su questo che ci concentreremo ora, e poi ci concentreremo sul derby».

VITA PRIVATA – «Sono un giocatore professionista. Faccio il mio lavoro al meglio delle mie capacità. Tutti abbiamo problemi nella vita privata. Ognuno cerca di trovare soluzioni al meglio delle sue possibilità. Questa non è un alibi. Ho ottenuto il permesso dal club. Non potevo vedere le mie figlie da cinque mesi. Mi hanno dato il permesso di vederle».

SULLE DIFICOLTÀ FISICHE – «So di essere un giocatore importante per la squadra. So che sei il capitano. Certo, voglio sempre giocare al 100%. Ho avuto un infortunio e sono in squadra da circa quattro o cinque mesi. Sto lavorando al massimo ogni giorno. Non so esattamente a che percentuale mi trovo. Al Galatasaray, ho sempre giocato con infortuni e fastidi».

