Icardi sul tradimento con Wanda: «Abbiamo risolto. Passati giorni tristi»

Mauro Icardi è tornato a parlare della storia del tradimento con Wanda Nara: le sue parole a Paramount+

TRADIMENTO – «Un errore e siamo riusciti a risolverlo. L’amore che ho per Wanda è noto a tutti, mi sono sposato con lei e io sono all’antica: è per sempre. Sono stati giorni tristi, ma ora non voglio più parlarne»