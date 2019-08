La Juventus attende segnali da Mauro Icardi. Il centravanti di proprietà dell’Inter è da tempo separato in casa: le ultime

Che ne sarà di Mauro Icardi? L’attaccante dell’Inter ha cambiato numero di maglia, prendendo la 7. La 9 alla Juventus è libera e i bianconeri attendono segnali. Intanto Wanda, dopo la festa per Lautaro, ha scritto: «Un altro anno insieme», lanciando la sfida all’Inter.

Secondo Tuttosport, il futuro del giocatore potrebbe essere alla Juve o ancora all’Inter ma in caso di permanenza il giocatore vivrà da separato in casa, non ha speranze di reintegro. E la Juve attende.