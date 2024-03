Iemmello: «Il Catanzaro crede alla promozione in Serie A»

Le parole di Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, attualmente quinto in Serie B, ma a soli 5 punti dalla promozione diretta

Il Catanzaro è in orbita promozione, a 5 punti dalla Cremonese che occupa il secondo posto. A La Gazzetta dello Sport ne ha parlato Pietro Iemmello, che in questa stagione è già andato in gol 11 volte.

CREDERE ALLA PROMOZIONE – «Prima di Cosenza sentivo che quello sarebbe stato il vero banco di prova: vincendo, l’entusiasmo si sarebbe alimentato. E così è stato. Adesso sì, possiamo credere nel secondo posto».

CATANZARO – «Questa piazza ci ha trascinati in C, figuratevi adesso. Anche questo può aiutare a ridurre la differenza da quei colossi».

INSEGUE IL MITO DI PALANCA – «Come gol è impossibile. Però mi piacerebbe lasciare un ricordo come ha fatto lui. E il senso di appartenenza che è tornato nei bambini, come una volta, credo sia un grande risultato per me, più di una promozione».

IL DG FORESTI – «É stato il primo che mi ha chiamato. Non trovammo la quadra e lui ha insistito per farcela: ringrazierò sempre lui e il presidente Noto per la scelta».

RIMPIANTI IN CARRIERA – «No. Mi diverto e vorrei smettere solo dopo aver portato il Catanzaro in A e averlo salvato».