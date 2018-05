Il Bologna da oggi ha un nuovo terzino sinistro: l’olandese, scuola Ajax, Mitchell Dijks

Il campionato è terminato domenica e le squadre di Serie A sono già proiettate a quel che sarà. Tra valzer degli allenatori e rumors di mercato, c’è chi ha già accorciato i tempi ed ufficializzato il primo acquisto: si tratta, appunto, del Bologna: «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023» si legge sul sito della società emiliana. Bigon ha puntato sul terzino sinistro olandese perchè potrebbe essere il sostituto naturale di Adam Masina, nel caso in cui quest’ultimo non rinnovasse.

Dijks ha già parlato da bolognese, come si legge sempre sul portale: «Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò in ogni modo di mostrare le mie qualità e di rendere orgogliosi di me i miei nuovi tifosi. Sono già venuto a Bologna due volte nei mesi scorsi, ho conosciuto una città bellissima e ho già constatato la passione della gente; tornerò a fine giugno con tanta voglia di essere parte della famiglia rossoblù».