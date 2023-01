Il comunicato del Besiktas: «Clausola per i club di Premier League? Le decisioni su Weghorst spettano solo a noi»

Wout Weghorst, attaccante del Besiktas che ha brillato al Mondiale in Qatar, sembra essere molto vicino al Manchester United

Wout Weghorst, attaccante del Besiktas che ha brillato al Mondiale in Qatar, sembra essere molto vicino al Manchester United. In merito a ciò, il club turco ha emesso un comunicato ufficiale in cui smentisce la presenza di una clausola da 2.5 milioni per i club di Premier League.

COMUNICATO – «Le affermazioni secondo cui nel contratto del Weghorst c’è una clausola rescissoria per € 2,5 milioni di compenso dai club della Premier League sono completamente false. Le decisioni su Weghorst spettano solo al Besiktas. Informeremo su ulteriori sviluppi».