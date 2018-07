Il fratello di Higuain allontana il Chelsea: «Gonzalo è felice alla Juve»

Intervenuto a Sky Calciomercato, il fratello e agente di Gonzalo Higuain ha parlato del futuro del suo assistito, dato molto vicino al Chelsea

E’ circolata la voce, quest’oggi, di Gonzalo Higuain promesso sposo al Chelsea di Sarri. L’affare sarebbe addirittura chiuso su una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Voce che non ha trovato ancora conferme pesanti, anzi. Nicholas Higuain, fratello e procuratore del Pipita, intervenuto a Sky Calciomercato ha voluto chiarire la posizione dell’attaccante argentino: «Al momento non abbiamo parlato con nessuno, ha un contratto con la Juve, ha un bel rapporto con l’allenatore e si trova bene a Torino. Non ci sono stati contatti, sono tornato ieri sera a Buenos Aires dopo il Mondiale».

Al procuratore è stato chiesto anche un parere sulla possibile concretizzazione dell’affare Ronaldo-Juve con il portoghese che ritroverebbe in bianconero il Pipita dopo l’esperienza al Real Madrid: «Non sappiamo nulla, Ronaldo ha giocato quattro anni con Gonzalo a Madrid ma non gli ha detto niente. A Higuain piacerebbe molto tornare a giocare con Cristiano, si conoscono a memoria. Hanno già giocato assieme: Gonzalo faceva il centravanti e Ronaldo giocava più arretrato, hanno convissuto con ottimi risultati. Se arrivasse si troverebbero bene». Se Higuain dovesse approdare al Chelsea, ritroverebbe quel Maurizio Sarri con cui ha costruito un rapporto unico, come sottolinea il fratello: «Il rapporto di Gonzalo con Sarri è fantastico, gli vuole bene come a un padre. Prima di tutto Sarri non è ancora al Chelsea, e comunque rimangono i tre anni di contratto con la Juve».