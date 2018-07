Pazzesco alla Rostov Arena: il Giappone raddoppia grazie ad una perla da fuori area di Inui, bellissimo il gol del giapponese

Guardando il Giappone nella ripresa viene da chiedersi se quelli scesi in campo non sono i giocatori del celebre cartone animato Holly e Benji. In meno di 10 minuti i nipponici sono avanti 2-0 contro il Belgio nell’ottavo di finale Mondiale. Dopo il gol di Haraguci ha replicato il bellissimo gol di Inui che con un destro terrificante da fuori area ha battuto Courtuois. Imprendibile il tiro del giapponese che va a morire nell’angolo basso alla sinistra del portiere del Chelsea. Giappone in vantaggio di due gol, per il Belgio si fa durissima.