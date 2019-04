Il Napoli vicino a Jerdy Schouten. Anche il Parma interessato all’olandese

Il Napoli e tutto lo staff con a capo Giuntoli, stanno già pensando al futuro. Tra i tanti obiettivi dei partenopei, il centrocampista dell’Excelsior, Schouten. Obiettivo alla portata e di prospettiva

Jerdy Schouten sarebbe vicino a firmare con il Napoli, la società campana è da tempo che segue il giovane olandese, a breve ci potrebbe essere l’affondo finale. Nell’ipotesi che Giuntoli riuscisse a portarlo in Italia, la destinazione per Schouten, potrebbe essere però il Parma, ovviamente si tratterebbe di un prestito, che il Napoli farebbe alla società ducale.

L’idea di far crescere il giovane centrocampista almeno un anno in Emilia, è condivisa anche con il tecnico azzurro Ancelotti. Molta la concorrenza però sul calciatore, infatti Udinese Sassuolo e Fiorentina, sono anche loro interessate alle sue prestazioni. Schouten, attualmente in forza all’Excelsior, è un centrocampista di 22 anni che si sta mettendo in grande evidenza quest’anno in Eredivisie, con all’attivo 23 presenze ed una rete.