Il papà di Lautaro vs. Spalletti: «Cagasotto, la fortuna girerà» – FOTO

Tweet polemico (poi rimosso) del padre di Lautaro Martinez contro Spalletti prima di Tottenham-Inter: al centro della discussione un’altra esclusione dell’attaccante dai titolari

L’ha toccata pianissimo il padre di Lautaro Martinez, Mario José, dopo la cocente sconfitta rimediata ieri dall’Inter contro il Tottenham in Champions League. Una partita condotta male dai nerazzurri e nella quale, guarda caso, l’attaccante argentino è rimasto per l’ennesima volta in panchina. Così, poco prima del fischio di inizio della gara, si è scatenata via Twitter l’ira di Martinez senior: «Por cagon te pasa segui asi que se te va acabando la suerte». Ovvero, tradotto in maniera più o meno fedele: «Cagasotto, continua di questo passo e prima o poi la tua fortuna finirà». Il destinatario, ovviamente, non può che essere Luciano Spalletti, il tecnico nerazzurro responsabile delle scelte tattiche che, negli ultimi mesi, hanno penalizzato decisamente Lautaro.

Il tweet, prontamente inviato e poi cancellato poco prima del fischio di inizio, risale alle 19 circa (ora italiana), ovvero un po’ prima dell’inizio della partita di Londra tra Tottenham ed Inter: probabile che a quell’ora il padre di Martinez sapesse già che il figlio non avrebbe giocato (ma era comunque facilmente pronosticabile). Tra l’altro il messaggio è stato anche incredibilmente profetico, perché con la sconfitta rimediata ieri adesso la squadra nerazzurra rischia seriamente l’eliminazione dalla Champions League. Terminata davvero la fortuna di Spalletti? Forse dopo la buona prestazione messa in campo col Frosinone, se si vuole invertire la tendenza anche Lautaro merita ancora una chance.