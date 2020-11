Il retroscena di Padoin: «L’interesse della Juve sembrava uno scherzo»

Simone Padoin ha parlato della trattativa che lo ha poi portato alla Juventus

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Simone Padoin ha rispolverato alcuni suoi ricordi alla Juventus. Le dichiarazioni.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

TRATTATIVA CON LA JUVE – «E’ durata appena qualche ora, la ricordo come se fosse ieri. Erano le 6 e mezzo di pomeriggio, due giorni dopo avremmo giocato nel turno infrasettimanale e io mi stavo rilassando sul divano. Squilla il telefono: era Tinti, il mio procuratore. “Vuoi andare alla Juve?”. Avevo appena firmato un rinnovo quinquennale con l’Atalanta, sembrava uno scherzo. Ma Tullio, su queste cose, non scherza mai. Sono rimasto in silenzio 3-4 secondi, poi gli ho detto di sì. Alle 9 e mezzo ero già in macchina, in viaggio verso Milano. E quella sera diventai un calciatore della Juve».