Calciomercato Juve, pronti 3 COLPI per ritornare a competere per lo SCUDETTO. Le ultime

Calciomercato Juve, Champions e rivoluzione in estate: ora i bianconeri vogliono fare almeno tre grandi colpi per vincere

La Gazzetta dello Sport fa un’analisi del calciomercato Juve in entrata. I bianconeri, dopo la matematica qualificazione alla prossima Champions League, vogliono rifare completamente la rosa bianconera per puntare di nuovo allo Scudetto.

In difesa Giuntoli si è assicurato la prima fila per Calafiori, mentre a centrocampo verrà fatto sicuramente un tentativo per Koopmeiners, anche a costo di sacrificare Soulé che tanto piace all’Atalanta. In attacco il primo obiettivo è Zirkzee: a Torino sono convinti di puntare su di lui, ma anche l’Arsenal lo tiene d’occhio