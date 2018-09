La D’Amico inizia male: «Per la Champions occhio al Chelsea», ma i Blues non la giocano

Ilaria D’Amico nuova padrona di casa della Champions League su Sky Sport: nell’intervista della vigilia, la giornalista, compagna di Gigi Buffon, però si lascia andare ad una gaffe…

Inizia stasera la nuova avventura di Ilaria D’Amico su Sky Sport: dopo anni da padrona di casa della Serie A, la giornalista, compagna di Gigi Buffon, partirà con un programma interamente dedicato alla Champions League. Quasi una promozione sul campo per lei che, in questo modo, potrà stare (con il cuore e non solo) più vicina all’ex portiere juventino, da quest’anno in forza al Paris Saint-Germain. Se Buffon però dovrà saltare le prime partite della competizione continentale per squalifica (quella rimediata lo scorso anno dopo i commenti durissimi sull’arbitro di Real Madrid-Juventus), Ilaria sarà sin da subito sul pezzo. O quasi. In occasione della prima intervista da signora della Champions, la D’Amico si è infatti lasciata andare ad una piccola (ma nemmeno troppo) gaffe.

«Nel mio sogno romantico vorrei in finale il PSG – ha ammesso la giornalista di Sky Sport a Fuorigioco, supplemento femminile de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – . Per la finale vedo Juventus-Manchester City o Juventus-Chelsea. I bianconeri per me sono i favoriti, ma attenzione al Chelsea di Maurizio Sarri che ha iniziato alla grande nonostante abbia avuto poco tempo per impostare il suo gioco». Tutto molto bello, non fosse che il Chelsea, arrivato quinto la scorsa stagione di Premier League, non si è qualificato per la Champions di questa annata e disputerà molto più umilmente l’Europa League. Chi ben inizia…