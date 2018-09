Buffon, tempi duri al Psg: terza panchina di fila

Dopo le parole di Tuchel, Gigi Buffon sta vivendo tempi duri al Psg: con il Saint-Etienne è arrivata la terza panchina di fila per l’ex Juventus

Dopo un avvio di stagione da protagonista, con alcuni interventi da copertina, Gigi Buffon sta vivendo tempi difficili al Paris Saint Germain. Sbarcato a Parigi in estate dopo lo storico addio alla Juventus, il portierone è finito in panchina anche questa sera: contro il Saint-Etienne Tuchel ha scelto Areola.

Un possibile campanello d’allarme per l’esperto estremo difensore, con il tecnico tedesco che negli scorsi giorni ha dichiarato che il numero uno è il canterano Areola. E questa sera è arrivata la terza panchina consecutiva: ci sarà spazio per lui in Champions League?