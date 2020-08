Incontro Conte-Zhang: ecco cosa si sono detti tecnico e presidente

Dopo lo sfogo in diretta di Antonio Conte, il tecnico ha avuto un confronto in video-conferenza con il presidente Zhang

Lo sfogo di Conte in diretta tv avrà lasciato a bocca aperta Zhang, che in Cina stava festeggiando per il secondo posto. Ieri tecnico e presidente hanno avuto un confronto in video-conferenza: dalle parti, come spiega Sky Sport, è emersa la volontà di concentrarsi solo sull’Europa League.

Ogni valutazione è dunque rimandata a fine stagione, quando le parti si incontreranno per capire cosa fare. Le tensioni restano, ma l’Europa League viene prima del resto.