Indonesia-Cina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gelora Bung Karno andrà in scena la sfida tra Indonesia-Cina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Gelora Bung Karno di Giacarta si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Indonesia-Cina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Indonesia: Paes; Idzes, Hubner, Ridho; Walsh, Haye, Pelupessy, Arhan; Ferdinan; Struick, Sananta.

Cina: D Wang; Z Yang, S Jiang, Zhunyi, Hetao; Xu, S Wang, Xie; Serginho; Yuning, Liangming.

Orario e dove vederla in tv

Indonesia-Cina si gioca alle ore 15:45 di giovedì 5 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.