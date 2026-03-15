Infortunati Bologna, triplo stop nel match col Sassuolo! Si fermano De Silvestri e Moro, Skorupski rimane in campo stringendo i denti

Infortunati Bologna, triplo stop col Sassuolo! Si fermano De Silvestri e Moro, Skorupski rimane in campo nonostante il problema muscolare

Il Bologna conquista tre punti preziosi contro il Sassuolo, superandolo per 1-0, ma esce dal match con una lunga lista di problemi fisici che rischia di complicare il finale di stagione. La squadra di Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù abituato a costruire le sue partite su ritmo e intensità, ha infatti dovuto fare i conti con una serie di infortuni che hanno segnato profondamente il pomeriggio del Mapei Stadium. Il successo permette ai felsinei di muovere la classifica e di restare pienamente in corsa per i propri obiettivi, ma il bilancio della giornata resta condizionato da tre stop che hanno costretto lo staff tecnico a rivedere in corsa uomini, assetto e gestione dei cambi. In particolare, a preoccupare è il fatto che i problemi abbiano colpito reparti diversi, dalla difesa al centrocampo fino alla porta.

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De Silvestri e Moro costretti a uscire, Bologna in allarme

Il primo a fermarsi è stato Lorenzo De Silvestri, difensore esperto e uomo di equilibrio per la retroguardia emiliana. Il laterale rossoblù ha accusato uno stiramento alla coscia durante il primo tempo ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 29’, obbligando Italiano a inserire Zortea con largo anticipo rispetto ai piani iniziali. Nei prossimi giorni saranno gli esami strumentali a chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero. Più tardi è toccato anche a Nikola Moro, centrocampista croato prezioso per qualità e ordine in mezzo al campo. Il mediano ha lamentato un fastidio al gluteo destro ed è stato sostituito nella ripresa da Remo Freuler, altra pedina di esperienza chiamata ad aumentare la tenuta del centrocampo. Due segnali negativi che hanno subito acceso l’allarme in casa Bologna, già costretto a fare i conti con una rosa da gestire con attenzione in questa fase della stagione.

Anche Skorupski si ferma: finale in sofferenza per i rossoblù

Il pomeriggio si è poi trasformato in un vero incubo nel finale, quando si è fermato anche Lukasz Skorupski, portiere polacco e punto di riferimento della squadra felsinea. Intorno all’87’, l’estremo difensore si è accasciato a terra dolorante, facendo pensare immediatamente a un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Con tutte le sostituzioni già esaurite, Skorupski è stato costretto a restare in campo fino al termine con una fasciatura, stringendo i denti nei minuti conclusivi. Il Bologna festeggia così una vittoria importante, ma dovrà ora aspettare gli accertamenti medici per capire quanto peseranno questi tre stop sulle prossime partite.