Serie A
Infortunati Roma, allarme totale su Mancini: ecco quando potrebbe rientrare. Novità su Wesley e Koné
Infortunati Roma, allarme totale su Mancini: ecco quando potrebbe rientrare. Novità su Wesley e Koné, il punto sull’infermeria
Non c’è soltanto la sconfitta contro l’Inter a preoccupare la Roma. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi devono fare i conti anche con lo stop di Gianluca Mancini, costretto a fermarsi per una lesione all’adduttore destro rimediata alla fine del primo tempo della sfida di San Siro. Un problema muscolare importante per uno dei giocatori più utilizzati della rosa, che alza ulteriormente il livello di emergenza in una stagione già segnata da tanti infortuni.
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Secondo il quotidiano, per Mancini si prospetta uno stop di 2-3 settimane, con l’obiettivo di provare a rientrare per la gara del 25 aprile contro il Bologna. In alternativa, il difensore potrebbe tornare disponibile il 3 maggio contro la Fiorentina. Nel frattempo, Gasperini dovrà rinunciare a un leader difensivo almeno nelle sfide contro Pisa e Atalanta, affidandosi a Ghilardi, chiamato a sostituirlo anche se con caratteristiche differenti.
Non mancano però segnali leggermente più positivi sugli altri acciaccati. Come riporta Il Tempo, Wesley e Koné potrebbero tornare in campo prima del previsto. In particolare, sul brasiliano cresce una moderata fiducia, con lo staff che aspetta risposte concrete già nei prossimi giorni. In una fase così delicata, il recupero di uomini chiave sarà fondamentale per il finale di stagione giallorosso.
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