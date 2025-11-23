Infortunati Sampdoria, quel giocatore verso il ritorno: fissata la data del rientro dopo l’infortunio alla spalla! Le ultime

Infortunati Sampdoria, il centrocampista danese vede la luce: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

La Sampdoria si prepara a un appuntamento fondamentale al “Ferraris”: lunedì 24 novembre i blucerchiati affronteranno la Juve Stabia nella 13ª giornata di Serie B. La sfida casalinga rappresenta un banco di prova cruciale per consolidare la posizione in classifica e dare continuità ai risultati. L’attenzione della squadra è rivolta alla conquista dei tre punti, ma anche alle notizie che arrivano dall’infermeria, dove si registra un aggiornamento incoraggiante.

Il sorriso dei tifosi porta il nome di Oliver Abildgaard. Il centrocampista danese, pilastro del centrocampo e mediano di grande fisicità, era fermo dal 24 ottobre per un infortunio alla spalla. Dopo settimane di stop, ha finalmente ripreso a correre sul campo, segnando un passo importante verso il rientro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il suo recupero procede bene e rappresenta un segnale positivo per il tecnico e per l’ambiente blucerchiato.

Nonostante il progresso, la strada verso il pieno ritorno in campo non è ancora conclusa. Lo staff medico stima che serviranno altre due o tre settimane di lavoro mirato prima che Abildgaard possa essere nuovamente a disposizione. La Sampdoria, intanto, si concentra sulla sfida imminente contro la Juve Stabia, con la consapevolezza che presto potrà riabbracciare uno dei suoi uomini chiave.

