Infortuni Juve, ecco le ultime sui bianconeri: si ferma Douglas Costa

Infortuni Juve, ecco gli ultimi aggiornamenti sui calciatori bianconeri. Si ferma Douglas Costa: per lui 15 giorni di stop forzati

La Juve è tornata piuttosto malconcia dalla dispendiosa trasferta di Bergamo, vinta sotto un diluvio non indifferente. Sarri può sorridere riguardo Cristiano Ronaldo, che si è allenato regolarmente coi compagni.

Per Rabiot e Alex Sandro, invece, differenziato. De Ligt ha subito, nel match di ieri, una lussazione della spalla destra e ha oggi effettuato terapie e recupero. Bernardeschi soffre per trauma all’emitorace destro, terapie anche per lui. La nota dolente è rappresentata da Douglas Costa, che ha accusato lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Recupero in 15 giorni.