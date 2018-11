Infortunio Barreto: lesione muscolare per il paraguaiano, Derby in dubbio

Infortunio Barreto, le ultime sul centrocampista – 6 novembre

Ed è arrivato anche il comunicato ufficiale sulle condizioni di Edgar Barreto. Come pubblicato sul sito, la Sampdoria conferma l’infortunio muscolare per il centrocampista: «Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Edgar Barreto dopo l’infortunio accusato domenica scorsa nei primi minuti di gioco hanno confermato una lesione al flessore nella parte alta della coscia sinistra. Il centrocampista ha già avviato il programma di recupero terapeutico-fisioterapico dello stiramento». Ma gli esami cui è stato sottoposto in giornata hanno evidenziato una lesione muscolare che farà stare fuori dal campo il giocatore per 3 settimane. A questo punto sembra essere a forte rischio il Derby col Genoa, in programma domenica 25 novembre.

Infortunio Barreto, le ultime sul centrocampista – 5 novembre

Infortunio Barreto, brutte notizie per la Sampdoria. Il centrocampista paraguaiano è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della sfida con il Torino e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico blucerchiato: un problema muscolare che mette in allarme Giampaolo, attesi aggiornamenti.

Edgar Barreto ha rimediato un brutto infortunio nel corso di Sampdoria-Torino. ll centrocampista è costretto a dare forfait dopo un contrasto in mezzo al campo e mentre i compagni erano in dieci, hanno subito il gol dei granata. Nessun fallo ravvisato dall’arbitro bersagliato dai fischi dei tifosi di casa e dalle proteste dei giocatori blucerchiati. Al posto di Barreto è entrato Linetty.