Infortunio Baselli: il centrocampista del Torino si è infortunato per un problema al ginocchio destro

Dopo aver subito una brutta distorsione al ginocchio sinistro nel corso del primo tempo, Daniele Baselli è stato sostituito per una brutta botta al ginocchio destro dopo un contrasto. Al suo posto è entrato Lukic. Sembrerebbe comunque che l’infortunio non sia grave ma che si tratti solamente di una brutta botta guaribile in un paio di giorni.