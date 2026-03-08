Infortunio Bastoni: scontro durissimo con Rabiot, il difensore ha la peggio. Le sue condizioni dopo Milan Inter

Infortunio Bastoni: durissimo scontro con Rabiot, il difensore esce dolorante dal campo. Le condizioni dopo Milan Inter e i tempi di recupero

La notte magica del Derby della Madonnina porta con sé non solo la consueta dose di spettacolo e agonismo, ma anche pessime notizie per l’infermeria nerazzurra. Durante l’accesissima sfida d’alta classifica tra Milan e Inter, la capolista ha dovuto purtroppo fare i conti con un imprevisto fisico che rischia di complicare notevolmente i piani tattici della stagione. Cristian Chivu perde infatti uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato e tattico del match.

La dinamica dell’infortunio: il duro scontro con Rabiot

L’episodio che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi interisti si è verificato a seguito di un vigoroso contrasto di gioco. Ad avere la peggio nell’impatto è stato Alessandro Bastoni.

Il centrale difensivo è stato vittima di un durissimo scontro fisico con Adrien Rabiot. Fin dai primissimi istanti successivi al contrasto, è parso subito chiaro che la situazione richiedesse l’intervento immediato e tempestivo dello staff medico sul rettangolo di gioco.

Bastoni si è accasciato a terra dolorante, toccandosi ripetutamente la zona della tibia. Nonostante un iniziale e generoso tentativo di stringere i denti, il dolore si è rivelato troppo acuto: il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in largo anticipo, uscendo dal prato di San Siro visibilmente claudicante.

Il cambio tattico e l’attesa per gli esami strumentali

Vista la palese impossibilità di proseguire la gara per il proprio leader difensivo, l’allenatore interista ha dovuto ridisegnare istantaneamente l’assetto della propria retroguardia. Al suo posto è stato prontamente mandato in campo Carlos Augusto, chiamato a garantire la consueta copertura e spinta sulla corsia di competenza per non abbassare il baricentro della squadra.

Adesso, in casa Inter, scatta inevitabilmente l’ora dell’ansia e dell’attesa. Nei prossimi giorni, il difensore verrà sottoposto a tutti gli esami strumentali che lo staff medico riterrà necessarie. Gli accertamenti clinici saranno assolutamente fondamentali sia per capire con esattezza la reale gravità dell’infortunio traumatico alla tibia, sia per stilare una stima precisa e affidabile sui futuri tempi di recupero del giocatore.