Infortunio Benzema, Deschamps: «Ha preso una botta»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha fatto chiarezza sull’infortunio patito da Karim Benzema in amichevole contro la Bulgaria. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Ha preso una bella botta, sentiva il muscolo che si stava indurendo. Per questo abbiamo preferito toglierlo, era meglio non rischiare e non correre nessun pericolo».