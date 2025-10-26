Infortunio Berardi, Sassuolo in apprensione per il suo capitano. Scontro con Cristante durante il match contro la Roma: è in ospedale per accertamenti

Infortunio Berardi, Sassuolo in apprensione per il suo capitano. Il capitano neroverde costretto ad abbandonare il campo per giramenti di testa

Il Sassuolo vive momenti di apprensione per le condizioni del suo capitano, Domenico Berardi, che è stato costretto a uscire dal campo durante la sfida casalinga contro la Roma a causa di uno scontro con il centrocampista giallorosso Bryan Cristante. L’incidente ha immediatamente destato preoccupazione nell’ambiente neroverde.

Lo scontro e i giramenti di testa

L’incidente è avvenuto nel corso della partita al Mapei Stadium. Dopo un contrasto aereo con Cristante, Berardi, attaccante esterno e simbolo del Sassuolo, è rimasto a terra, accusando giramenti di testa nei momenti successivi. Questo sintomo ha subito allertato lo staff medico del club.

Trasportato in ospedale per controlli

A scopo precauzionale, come riferito da DAZN, Berardi è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi a tutti i controlli necessari, una procedura standard in questi casi per escludere complicazioni dopo un colpo alla testa.

Filtra cauto ottimismo

Nonostante la preoccupazione iniziale, le prime sensazioni provenienti dall’ambiente sembrano indurre cautela e ottimismo. Il problema non dovrebbe essere grave, e si tratterebbe più di uno spavento che di un infortunio serio. Tuttavia, solo gli esiti degli esami strumentali potranno confermare le impressioni positive e chiarire definitivamente la situazione.

Un’assenza che peserebbe

Un eventuale stop di Berardi sarebbe una tegola pesante per il tecnico Fabio Grosso. Il capitano è il leader tecnico ed emotivo della squadra, l’uomo capace di accendere la luce e trascinare i compagni. Il Sassuolo incrocia le dita, sperando di riavere il suo numero 10 al più presto. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema.