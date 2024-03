Infortunio Berardi: oggi gli esami poi l’operazione

Infortunio Berardi: attesi per oggi gli esami della conferma della lesione al tendine d’Achille e poi l’operazione in Finlandia

In casa Sassuolo sono ore di attesa dopo l’infortunio di Berardi contro il Verona. L’esterno neroverde era rientrato dopo uno stop dovuto a dei problemi fisici e al 60′, su un rinvio di Montipò, la lesione al tendine d’Achille. Subito il soccorso dalla panchina e poi le stampelle per lasciare il Bentegodi. Per il numero 10 a 30 anni, si tratta di un infortunio molto grave.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il calciatore si sottoporrà oggi agli esami, che con ogni probabilità confermeranno la lesione. Dopo di che ci sarà l’intervento, probabilmente da uno specialista in Finlandia.