Infortunio Calhanoglu, le ultimissime dal ritiro della Turchia: il nerazzurro titolare contro il Kosovo? Gli aggiornamenti

Infortunio Calhanoglu, come sta davvero il turco? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dal ritiro della Turchia! Le ultime

Vincenzo Montella è pronto a guidare la Turchia verso un traguardo storico: la finale playoff contro il Kosovo, in programma domani sera a Pristina, mette in palio l’accesso diretto ai Mondiali 2026. Dopo l’ottima prestazione sfoggiata contro la Romania, il Commissario Tecnico italiano sembra intenzionato a dare continuità all’assetto tattico della squadra, puntando sulla solidità del gruppo. L’attesa è febbrile, ma le ultime ore del ritiro turco sono state scandite da una gestione oculata delle risorse fisiche, necessaria per arrivare all’appuntamento con la storia con la migliore formazione possibile.

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Il caso Calhanoglu: gestione scientifica per evitare ricadute

Al centro delle attenzioni dello staff medico turco c’è Hakan Calhanoglu, il cui recupero è diventato una vera e propria missione scientifica. Il regista dell’Inter, reduce da un fastidio al polpaccio accusato in semifinale, ha seguito un programma di lavoro differenziato e precauzionale, limitandosi a una corsa leggera per non affaticare l’arto. Vincenzo Montella sta monitorando costantemente i dati fisici del suo capitano per azzerare il rischio di infortuni più gravi, ma l’ottimismo prevale: il numero 10 è considerato l’uomo chiave per la manovra dei Milli Takim e, nonostante la cautela, la sua presenza in campo dal primo minuto contro il Kosovo appare ormai certa.

Equilibrio tra Nazionale e Inter: lo spettro della sfida contro la Roma

La gestione di Calhanoglu non interessa solo il ct turco, ma tiene col fiato sospeso anche l’Inter di Cristian Chivu. Con il big match contro la Roma in calendario per il weekend di Pasqua, le condizioni del centrocampista sono monitorate con estrema attenzione anche da Milano. Sebbene la priorità immediata sia la qualificazione mondiale della Turchia, lo staff della nazionale sta lavorando per garantire che il giocatore non venga sovraccaricato, cercando un equilibrio che consenta a Calhanoglu di trascinare i suoi compagni a Pristina senza compromettere il suo rientro in Serie A.



