Infortunio Coric: si ferma anche il centrocampista per un problema al polpaccio che lo terrà fuori per la partita contro l’Inter

Diciottesimo infortunio muscolare per la Roma di Di Francesco. Durante l’allenamento odierno si è fermato anche Ante Coric per un fastidio muscolare al polpaccio. Stop che sarà da valutare in maniera più approfondita nelle prossime ore con esami strumentali approfonditi ma la presenza del croato contro l’Inter è quantomeno in dubbio.