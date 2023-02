Infortunio Correa, risentimento per l’attaccante: niente Inter-Milan

Infortunio Correa, risentimento muscolare per l’attaccante argentino che non ci sarà domani in Inter-Milan. Le ultime

Come riferito da Sky Sport, Joaquin Correa non sarà a disposizione dell’Inter per il derby della Madonnina in programma domani sera a San Siro.

Risentimento muscolare per l’argentino, messo ko anche se in ogni caso non sarebbe partito dal primo minuto nell’undici nerazzurro nel match contro i rossoneri.