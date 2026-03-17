Infortunio Cremaschi, il centrocampista si è operato: l’annuncio del Parma. I dettagli sui tempi di recupero dal comunicato

Il Parma ha confermato che il centrocampista Benjamin Cremaschi è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Professor Paolo Adravanti, è stata un successo e ora Cremaschi inizierà il suo percorso di riabilitazione. Il giocatore, che si era recentemente distinto per il suo impegno, potrà presto tornare a disposizione della squadra.

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IL COMUNICATO – «Nel pomeriggio di oggi il calciatore Benjamin Cremaschi​​​​​​ è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Casa di Cura Città di Parma in seguito alla lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato dal Professor Paolo Adravanti, alla presenza del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».