Infortunio Dalbert: piccolo stop in allenamento per il brasiliano

Infortunio Dalbert: distrazione al gemello mediale della gamba sinistra per il brasiliano che sarà out per la sfida al Frosinone

Piccolo stop in allenamento per Dalbert. E’ stata individuata, infatti, una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra, come annunciato dallo stesso club nerazzurro per mezzo di un comunicato sul sito ufficiale del club: il calciatore sarà sottoposto a nuovi esami la prossima settimana. Sarà dunque out per la sfida al Frosinone, mentre si tenterà di recuperarlo per la delicatissima sfida al Tottenham di mercoledì sera a Wembley.