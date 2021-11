Infortunio Danilo, lungo stop per il difensore della Juventus

Il difensore brasiliano della Juventus Danilo, dovrà star fermo per diverso tempo a seguito dell’infortunio rimediato contro la Lazio

Tegola per la Juventus e per Max Allegri. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Danilo per almeno due mesi. Gli esami a cui si è sottoposto il brasiliano questa mattina hanno evidenziato un infortunio muscolare.

Due mesi fuori, dunque, è l’esito per Danilo che sarà costretto a saltare un numero notevole di partite e proprio nel momento più importante della stagione. Allegri dovrà ora studiare delle alternative.

