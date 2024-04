De Ketelaere è recuperato: ci sarà per Cagliari Atalanta

L’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere è definitivamente recuperato per la sfida in trasferta contro il Cagliari

Sospiro di sollievo per l’Atalanta: è stato recuperato definitivamente Charles De Ketelaere dopo l’infortunio che l’aveva tenuto fuori nella gara contro il Napoli al Maradona.

Oggi al Centro Bortolotti di Zingonia, l’attaccante belga si è allenato praticamente in gruppo: rispondendo presente ad una possibile convocazione contro il Cagliari domenica sera. Per quanto riguarda gli altri: terapie per Scalvini e per il resto della squadra seduta prevalentemente tecnico-tattica, dopo attivazione in palestra.