Infortunio De Ketelaere, le condizioni in vista di Cagliari Atalanta - Calcio News 24

Le condizioni dell’attaccante dell’Atalanta De Ketelaere dopo l’infortunio. La situazione tra recupero e allenamento odierno a Zingonia

L’Atalanta, digerita la sconfitta contro la Fiorentina, è ritornata ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia: con particolare attenzione nei confronti dell’attaccante Charles De Ketelaere in vista della gara con il Cagliari.

Oggi a Zingonia allenamento nel primo pomeriggio con seduta di solo “scarico” per chi è stato impiegato con un buon minutaggio a Firenze. De Ketelaere ha svolto un lavoro parziale in gruppo ritornando a disposizione per Cagliari. Terapie per Scalvini.