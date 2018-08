Infortunio De Silvestri: guaio alla schiena per il terzino del Toro

Infortunio De Silvestri: problema alla schiena per il terzino destro del Toro, uscito malconcio da un contrasto con Kolarov. Entra Ola Aina

Il contrasto con Kolarov nei primi minuti costa carissimo a Lorenzo De Silvestri. Il terzino destro del Toro è costretto ad abbandonare il campo alla mezz’ora: troppo il dolore alla schiena per il giocatore, che non riesce a rimanere sul terreno di gioco, aspettando la fine del primo tempo. Al suo posto entra Ola Aina, l’ultimo arrivato del Toro, preso in prestito dal Chelsea.

Le condizioni di De Silvestri verranno monitorate nelle prossime ore. La speranza del Toro è quello di scongiurare l’ipotesi di una frattura ad una delle vertebre. Difficile che il giocatore possa essere a disposizione per la ripresa degli allenamenti: gli esami strumentali monitoreranno le condizioni del ragazzo.